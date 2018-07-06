В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва опекунам

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или несовершеннолетней неполнородной (имеющим общих отца или мать) сестры внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся в статью 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и статью 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

"Законопроектом предлагается привести ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в соответствии с Семейным кодексом РФ, в том числе, и в части терминологии, и предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, являющимся опекуном или попечителем не только несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры, но и несовершеннолетнего неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или несовершеннолетней неполнородной (имеющим общих отца или мать) сестры", — говорится в пояснительной записке.

Автор проекта депутат ГД Александр Терентьев ("Справедливая Россия") поясняет, что согласно Семейному кодексу РФ близкими родственниками признаются не только родные (полнородные) брат и сестра, но и неполнородные, имеющие общих отца или мать.

"Аналогичные изменения предложены законопроектом в подпункт "б" пункта 1 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и подпункт 3 пункта 1 статьи 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" применительно к гражданам, занятым постоянным уходом за родным братом или родной сестрой", — отмечается в документе.