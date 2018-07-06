В Тамбове 39 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

ТАМБОВ, 6 июл — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу вручил представителям дольщиков ключи от квартир в еще одном введенном в эксплуатацию долгострое в областном центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Всего участникам долевого строительства передано 39 квартир в доме по адресу переулок Звездный, 13Б.

"Эту пятиэтажку начали строить еще в 2013 году. Однако в 2016 году застройщик — компания "ЦентрЖилСтрой" — неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. Ситуацию взял на контроль губернатор Александр Никитин. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Благодаря действиям региональной власти строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, обязательства достроить дом взяла на себя "АИЖК по Тамбовской области". Из-за того, что объект долго простаивал, строителям пришлось заново переделывать крышу. Кроме того, были произведены работы по наружным и внутренним газовым и электрическим сетям, тепло- и водоснабжению, выполнена отделка и благоустроена прилегающая территория.

"Мною поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Тамбовская область сегодня один из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время мы планируем сдать еще один долгострой", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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