В ГД внесли проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект закона по определению порядка вынесения призывной комиссией заключения о признании гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Законодательная инициатива о внесении изменений в 28-ю статью ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" предложена депутатом Госдумы Александром Терентьевым ("Справедливая Россия").

"Законопроект направлен на совершенствование отдельных положений ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и предлагает определить порядок вынесения призывной комиссией заключения о признании гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований", — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы также поясняет, что право гражданина или его законного представителя на участие в таком заседании, а также право гражданина представлять призывной комиссии соответствующие документы, заявлять ходатайства о приобщении этих документов, законопроектом сохранено.

"В частности, законопроект устанавливает: необходимый кворум членов призывной комиссии для вынесения такого заключения; кто подписывает протокол; права призывной комиссии, в случае неявки гражданина (или его уполномоченного представителя) на заседание призывной комиссии", — отмечается в документе.