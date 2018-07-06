Медведев потребовал сделать работу по поддержке детства более системной

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Работа всех уровней власти по совершенствованию поддержки детства в России должна стать более системной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

"Мы уделяли и будем уделять детям самое пристальное внимание, стремиться к тому, чтобы ребенок был здоровым и счастливым… Десятилетие детства дает возможность сконцентрироваться на решении именно этих вопросов, сделать такую работу, которая и так должна вестись на всех уровнях, и раньше она велась, сделать работу более системной для всех уровней власти. В этом я вижу основной смысл Десятилетия детства как проекта и тех мер, которые мы реализуем", — сказал Медведев на совещании по плану мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.