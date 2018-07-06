Предложения по подбору техсредств для инвалидов подготовят к 2019 году

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подготовка в срок до первого квартала 2019 года предложений по рациональному подбору технических средств реабилитации для детей-инвалидов поручена Минтруду РФ совместно с Минздравом, Минпромторгом и Агентством стратегических инициатив, говорится в плане мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства", опубликованном на сайте правительства.

"Подготовка предложений по рациональному подбору технических средств реабилитации детям-инвалидам, включая инновационные технические средства реабилитации", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате этого будут подготовлены методические рекомендации для учреждений медико-социальной экспертизы.