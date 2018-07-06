В Якутии открылась Международная исследовательская школа

ЯКУТСК, 6 июл — РИА Новости. Международная исследовательская школа (МИШ) открылась на базе Малой академии наук в селе Октёмцы в Якутии, начало ее работы приурочено к Международным интеллектуальным играм (МИИ), которые пройдут с 8 по 15 июля в Якутске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Международная исследовательская школа — это летний лагерь, где старшеклассники из разных стран в смешанных командах будут работать над 12 проектами по разным профилям — от математики до этнологии.

"У нас много ярких проектов, например, "Звуковой ландшафт Якутии". Дети будут записывать звуки природы, затем записывать традиционное исполнение якутских музыкантов и соотносить, какие звуки природы перешли в традиционную музыкальную культуру. Наша идея заключается в том, что мы объединяемся на основе исследования окружающего мира для того, чтобы понять, как он устроен, чтобы сделать его лучше", — сказал на церемонии открытия научный руководитель Международной исследовательской школы Алексей Обухов.

В пресс-службе добавили, что, помимо Международной исследовательской школы, в этом году в рамках игр пройдет 25-я олимпиада школьников "Туймаада" по физике, химии, математике и информатике.

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