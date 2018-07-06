Правительство поручило довести доступность мест в яслях до 100%

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В рамках госпрограммы по созданию новых мест для детей в возрасте до трех лет запланировано доведение доступности дошкольного образования до 100% в 2020 году, говорится в плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованном на сайте правительства РФ.

В документе указано, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2018 году должна быть доведена до 84,77%, в 2019 году — до 94,02%; в 2020 году — 100%.

В качестве исполнителей указаны министерство просвещения и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России за 2018-2020 годы построят 729 детских садов в 82 регионах. По ее словам, на 2018-2019 годы федеральное финансирование определено в размере 24,5 миллиардов рублей ежегодно.