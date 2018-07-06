Минтруд продолжит разработку критериев для установления инвалидности детям

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минтруд продолжит проработку предложений по совершенствованию классификаций и критериев, используемых учреждениями медико-социальной экспертизы при освидетельствовании несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе министерства, комментируя утвержденный план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"В 2019 году запланирована проработка предложений по совершенствованию классификаций и критериев, используемых учреждениями медико-социальной экспертизы при освидетельствовании граждан в возрасте до 18 лет, а также порядка уточнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида", — отметили в ведомстве.

В Минтруде также отметили, что внимание будет уделено и вопросу обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающего психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними. Цель – обеспечение развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье.

Также ранее сообщалось, что в рамках программы предусмотрено создание в 2018-2020 годах условий для комфортного пребывания в бюро медико-социальной экспертизы педиатрического профиля для детей-инвалидов.

Документ подготовлен Минтрудом России при широком участии заинтересованных органов власти и общественных организаций.

Минтруд России определен ответственным исполнителем по ряду мероприятий, связанных с совершенствованием социальной поддержки семей с детьми, а также детей, имеющих инвалидность.