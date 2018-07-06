Предложения об обеспечении лекарствами больных детей подготовят к 2020 году

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подготовить предложения об обеспечении лекарствами детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном приеме лекарственных препаратов поручено Минздраву России совместно с Минпромторгом, Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития и ФАС РФ к четвертому кварталу 2020 года, говорится в плане мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства", опубликованном на сайте правительства РФ.

"Подготовка предложений о возможности обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном приеме лекарственных препаратов или заместительной терапии, независимо от наличия или отсутствия у них инвалидности", — говорится в сообщении.