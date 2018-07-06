Минздрав подготовит программу научных исследований по охране здоровья детей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Долгосрочную комплексную программу фундаментальных исследований в сфере охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности поручено в первом квартале 2019 года разработать Минздраву России для повышения качества и доступности медицинской помощи, говорится в плане мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"Разработка долгосрочной комплексной программы фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Срок исполнения поручения — первый квартал будущего года.

Предполагается участие в разработке программы ученых, в том числе из Российской академии наук.