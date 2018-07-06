"Радио Свобода" с опозданием представила отчетность по статусу иноагента

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Радио Свобода" представила в Минюст отчетность в соответствии со статусом "иностранного агента", но сделала это с нарушением сроков и только после составления протокола, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей "Радио Свобода" за непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" затем заявило, что рассматривает варианты правового реагирования на судебное решение о штрафе. "Как разъяснила в ходе судебного заседания юрист РСЕ/РС, корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения, и сам порядок отчетности для СМИ – "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета. Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда", — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

В Минюсте сообщили, что после того как организация 5 декабря 2017 была включена в реестр СМИ-иностранных агентов, в ее адрес было направлено уведомление с информацией о правах и обязанностях, предусмотренных законом для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Несмотря на это, по данным Минюста, организация в установленный срок не представила отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение.

"Вместе с тем, после составления Минюстом России протокола за непредставление обязательной отчетности Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) с нарушением срока исполнило указанную обязанность", — сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.