Жители Ямала выбирают объекты благоустройства на 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Жители Салехарда голосуют за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2019 году в рамках программы "Комфортная городская среда", сообщает в пятницу правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Голосование проходит на платформе "Решай!" информационного ресурса "Живем на севере", уточнили в правительстве.

"На голосование представлены 27 общественных территорий. Это благоустройство прилегающих территорий у городских библиотек, центра молодежи и школы искусств, устройство пешеходных зон улицы Ленина от улицы Красного Октября до торгового центра "Апельсин", а также устройство веревочного парка у СОК "Старт" и многое другое", — говорится в сообщении.

Проголосовать за понравившийся объект благоустройства могут только зарегистрированные пользователи. За каждое голосование, идею, комментарий, начисляются баллы, которые можно обменять на сувениры или услуги, уточняют власти.

"При этом в городе полным ходом идет активное благоустройство общественных территорий, которые горожане выбрали в начале 2018 года. Напомним, первый этап голосования проходил на информационном ресурсе "Живем на севере", а финальный выбор салехардцы сделали на территориальных счетных участках 18 марта", — отмечается в сообщении.

Победителем голосования стало излюбленное место отдыха многих горожан – городской сад. За пару летних месяцев он изменится до неузнаваемости, обещают власти. Уже сейчас там укладывают тротуарную плитку и заливают сценическую площадку.

Параллельно идут работы по благоустройству участка пешеходной улицы Ленина, обустраивается многофункциональная спортивно-игровая площадка с зонами отдыха по улице Чапаева, которая возводится на месте снесенных бесхозных гаражей. У символа Салехарда – Мамонта – территория уже заметно преобразилась, работы практически завершены. Здесь появились парковка, сценическая площадка, места для беседки, дорожки и ступеньки, ведущие к самой скульптурной композиции. Осталось установить ограждение, беседки, освещение и скамейки, добавляется в сообщении.

На информационном ресурсе "Живем на севере" зарегистрировано более 34,5 тысячи пользователей и зафиксировано порядка 655 тысяч голосов. Всего с момента старта проекта по 543-м обсуждаемым темам принято около 2,4 тысячи идей от жителей Ямала, сообщает правительство.

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