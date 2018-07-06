Эксперт: показ рекламы в детских передачах сделает их производство выгоднее

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Генеральный директор компании "КиноАтис" Вадим Сотсков поддерживает поправки к закону о рекламе, отменяющие ограничение распространения рекламы в детских передачах, поскольку это позволит сделать производство детских программ более выгодными для телевидения.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова выступили с законопроектом, согласно которому лимит рекламы в часовых телепрограммах могут увеличить с 15% до 20%, а также пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. В настоящее время показ рекламы в таких передачах допускается лишь перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Законопроект устанавливает при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах.

"Нужно, чтобы телеканалы были заинтересованы финансово в детских программах, мультфильмах и передачах. Если мы у них выбиваем полностью все материальные составляющие, то они будут брать что-то другое, зачем им детские передачи? Мы должны развиваться не только за счет вливаний государства, коммерческая составляющая должна быть, поэтому да, я абсолютно поддерживаю", — сказал Сотсков.

Он отметил, что подобные предложения звучат уже не первый год, а их реализация поможет развитию индустрии.