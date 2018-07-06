В Архангельске построят Дом футбола

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июл — РИА Новости. В столице Поморья будет создан Дом футбола, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который сам с большим интересом относится к этому виду спорта.

По его словам, на сегодняшний день идут дискуссии, что из себя должен представлять этот проект.

"Но уже понятно, что любовь северян к мини-футболу и перспективы выхода футболистов региона на всероссийскую арену по этому виду спорта найдут отражение в проекте", — сказал глава региона.

Он отметил, что подготовке спортсменов и развитию спортивной инфраструктуры в Поморье уделяется самое пристальное внимание.

"Но от проекта по обустройству плоскостных спортивных сооружений пришло время переходить на следующую ступень.

Строительство плоскостных сооружений в муниципальных образованиях Поморья — это быстро, недорого и создает элемент массовости. Но для нас очень важно сегодня переходить к следующему этапу: созданию специализированных спортивных сооружений. Мы этим занимаемся. Строится целая серия физкультурно-оздоровительных комплексов с возможностью адаптации их для детско-юношеских спортивных школ, — сказал глава региона.

Орлов также заявил о необходимости выбрать проект "повторного применения, то есть тот, который уже был успешно реализован в других регионах".

"Это позволит создать Дом футбола в течение двух лет и уже в 2020 году провести первые соревнования. Кроме того, это должно быть крытое сооружение, чтобы северяне могли там тренироваться круглый год". — сказал Орлов.

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