Лимит рекламы на телевидении могут увеличить до 12 минут в час

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лимит рекламы в часовых телепрограммах могут увеличить с 15% до 20% и запретить показывать во время детских передач рекламу товаров, не предназначенных для детей, следует из базы данных Госдумы.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова.

Как поясняют авторы законопроекта, согласно действующему законодательству, общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% — до 12 минут рекламы в час.

Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15 % времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки — такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном часовом лимите на телевизионную рекламу, говорится в пояснительной записке.

По мнению разработчиков, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. При этом за счет установления суточного лимита не увеличится суточный объем рекламы, в связи с чем суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.

Также законопроект предлагает установить запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах.