Требования к здоровому питанию детей разработают в 2019 году

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Требования к здоровому питанию детей в оздоровительных организациях и образовательных учреждениях разработают в России в 2019 году, говорится в плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованном на сайте правительства.

"Разработка требований к здоровому, безопасному и физиологически полноценному питанию детей в оздоровительных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность", — говорится в сообщении.

Разработкой требований, согласно документу, займутся Минздрав РФ совместно с Роспотребнадзором и Федеральным исследовательским центром питания.