Осужденный украинец Кольченко прекратил голодовку

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинец Александр Кольченко, осужденный в РФ по обвинению в организации терактов в Крыму, прекратил голодовку, сообщается на сайте СПЧ со ссылкой на челябинского омбудсмена.

Сообщается, что омбудсмен в Челябинской области Маргарита Павлова по просьбе СПЧ проинформировала правозащитников об условиях содержания и состоянии здоровья голодавшего украинца Александра Кольченко, который отбывает наказание в Копейске.

"Омбудсмен рассказала, что регулярно посещает Александра Кольченко. В ходе последнего визита в ИК, который состоялся 18 июня, осужденный жалоб на состояние здоровья и условия содержания, а также жалоб на администрацию учреждения не предъявил. Сказал, что голодовку прекратил, питается нормально, интересуется, когда к нему приедет Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова", — говорится в сообщении.

СПЧ также сообщает со ссылкой на руководство колонии, что на 18 июня было назначено свидание с матерью осужденного, однако Кольченко от него отказался. За время отбывания наказания он получил квалификацию "столяр — сборщик изделий из древесины". Диплом был выдан 5 июля 2017 года.

"В настоящее время Кольченко продолжает находиться под круглосуточным наблюдением медиков в медсанчасти. Здоровью ничего не угрожает, медицинские препараты не принимает, питается регулярно. Выписки из медицинской карты о состоянии здоровья осужденного ежедневно поступают в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 14.00", — добавляется в релизе СПЧ.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.