Вирус Purgen использовался в 4% атак шифровальщиков по всему миру

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус Purgen, недавно атаковавший медучреждение в Тюмени во время операции, был использован в 4% атак вирусов-шифровальщиков по всему миру, сообщил РИА Новости антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

Ранее в пятницу глава Сбербанка Герман Греф рассказал о вирусе Purgen, который несколько дней назад атаковал Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени во время проведения сложной операции на головном мозге 13-летней девочки. Как сообщили РИА Новости в центре, операция прошла успешно.

Активное распространение этого вируса-шифровальщика началось в конце 2016 года, рассказал Иванов. В настоящий момент, по данным "Лаборатории Касперского", насчитывается порядка пяти основных модификаций этого популярного вредоносного ПО. Более чем в 4% атак, связанных с вирусами шифровальщиками, были использованы модификации вируса Purgen.

Как пояснили в компании, вирус атакует не только медучреждения. Шифровальщик, по словам Иванова, распространялся злоумышленниками различными способами, включая вредоносные спам-рассылки. "Однако основным способом проникновения на компьютеры жертв является подбор пароля для управления удалённым рабочим столом (RDP) с последующим ручным запуском шифровальщика. Стоит отметить, что многие преступные группы сейчас работают по такой схеме", — указал эксперт.