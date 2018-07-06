Правительство поручило улучшить подготовку детей к поведению при ЧС

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство поручило профильным министерствам формировать у детей культуру безопасности жизнедеятельности, повысить уровень подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее распоряжение содержится в плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, опубликованном в пятницу на портале правительства России.

Министерство просвещения, МЧС, Минздрав, Минтруд, МВД, органы исполнительной власти субъектов РФ должны в 2018-2020 годах организовать проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей, чтобы повысить уровень их подготовленности к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций.

В тоже время в срок до IV квартала 2018 года Министерство просвещения, ФСБ и МВД России должны повысить уровень обеспечения безопасности детей при организации их отдыха и оздоровления, в том числе в местах проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде. Для этого им поручено разработать рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа, а также мест массовых мероприятий с детьми, проводимых в природной среде.