Большинство восьмиклассников не различают виды искусства

СОЧИ, 6 июля — РИА Новости. Российские школьники показали низкие результаты в исследовании качества образования (НИКО) по мировой художественной культуре, которое проводил Рособрнадзор: правильно определить вид искусства по картинке смогли лишь 9% восьмиклассников, сообщил в пятницу директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.
Согласно данным исследования, только 60% шестиклассников и 9% восьмиклассников смогли определить вид искусства по изображению (скульптура это или живопись и т. д.). Правильно соотнесли памятник культуры с определенной эпохой 47% шестиклассников и 32% восьмиклассников.
В Рособрнадзоре также оценили уровень знаний школьников по литературе. В рамках НИКО среди школьников 6-х и 8-х классов проверялись читательская грамотность и умение анализировать произведения.
Так, успешно раскрыть смысл слова или словосочетания в контексте литературного произведения смогли только по 26% учащихся 6-х и 8-х классов, сопоставить произведения по заданному направлению анализа — 75% участников НИКО из 6-х классов и 66% из 8-х классов, написать краткое сочинение с опорой на литературный текст – 74% и 62% соответственно.
Директор ФИОКО отметил, что для того, чтобы российское общее образование вошло в десятку лучших в мире, необходимо обратить особенное внимание на 5-8-е классы.