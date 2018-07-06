В Совфеде предложили начать тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средства на реализацию национальных проектов в сфере демографии, образования и здравоохранения есть в Фонде национального благополучия, дополнительные доходы могут быть получены за счет реализации налогово-бюджетной политики, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на нацпроект по демографии выделят 3,8 триллиона рублей до 2024 года, на образование — 800 миллиардов рублей, расходы на здравоохранение превысят 1,5 триллиона рублей.

"Пока на сегодняшний день в уже принятых поправках в бюджет текущего года таких расходов нет", — пояснила Перминова РИА Новости в пятницу.

Вместе с тем, реализовать национальные проекты позволят средства фонда национального благополучия, полагает она. "Сейчас объем фонда составляет почти 4 триллиона рублей, и это может стать одним из основных источников финансирования социальных проектов", — считает сенатор.

Она отметила, что доходы от нефти и валютных операций также задают хорошую перспективу для дальнейшего наполнения фонда, добавила она.

"Кроме того, в скором времени будет озвучена новая налоговая и бюджетно-тарифная политика на предстоящие три года. За счет их реализации также могут быть получены дополнительные доходы", — сказала Перминова, приведя в качестве примера повышение НДС на 2%.

Сенатор также пояснила, что проект федерального бюджета на следующий год пока не обсуждался парламентариями даже в рамках предварительного, нулевого чтения. "Пока еще рано",- сказала замглавы комитета.