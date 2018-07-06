Мероприятия Десятилетия детства включают организацию семейного отдыха

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство в рамках Десятилетия детства планирует сформировать предложения по организации совместного семейного отдыха, в том числе предусмотрев соответствующие сертификаты.

Как говорится в плане основных мероприятий, опубликованном на сайте кабмина, в первом квартале 2019 года запланированы мероприятия по формированию предложений "по организации совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых детей с родителями".

Ответственными за эту работу назначены министерства просвещения, труда и финансов, Ростуризм и власти субъектов. Ожидается, что результатом запланированных мероприятий станет увеличение числа детей, отдохнувших вместе с родителями, в том числе из семей, относящихся к категориям многодетных, неполных семей и семей с низким уровнем доходов. Подготовка предложений по введению сертификатов на семейный отдых детей с родителями направлена на обеспечение доступности такого отдыха, говорится в документе.