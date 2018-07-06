В национальный календарь прививок войдут вакцины от ветрянки и ротавируса

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Национальный календарь прививок расширят вакцинацией от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций к третьему кварталу 2020 года, говорится в плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованном на сайте правительства.

"Включение в национальный календарь профилактических прививок от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций — III квартал 2020 года", — говорится в документе. В качестве исполнителей указаны Минпромторг и Минздрав России, Роспотребнадзор.

Также в плане есть подготовка предложений по организации производства на территории Российской Федерации вакцин для профилактики ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций. Предполагается, что этот пункт плана будет исполнен ко второму кварталу 2019 года.