Правительство утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило подготовленный Минтрудом план мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства", — говорится в документе.

Как уточняется на сайте, план подготовлен Минтрудом в соответствии с указом президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" и поручением президента по итогам заседания координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей.

Добавляется, что план включает 131 позицию, структурированную по 15 разделам, среди которых "Повышение благосостояния семей с детьми", "Обеспечение безопасности детей", "Здоровый ребенок", "Всестороннее образование – детям", "Культурное развитие детей", "Безопасный детский отдых", "Доступный детский туризм", "Безопасное информационное пространство для детей", "Ребенок и его право на семью" и другие.

Отмечается, что также будет сформирован состав координационного совета при правительстве России по проведению Десятилетия детства.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.