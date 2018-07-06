Рособрнадзор запретил прием в Институт экономики и социального развития

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рособрнадзор сообщил о запрете приема в московский Институт экономики и социального развития и лишении аккредитации направления "экономика и управление" бакалавриата в челябинском Уральском социально-экономическом институте (филиале) Академии труда и социальных отношений.

В пресс-службе ведомства уточнили, что прием в НВОУ "Институт экономики и социального развития" запрещен за неисполнение предписаний.

Кроме того, в связи с неустранением несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором лишено госаккредитации направление "38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат)" Уральского социально-экономический института (филиал) ОУП ВО "Академия труда и социальных отношений".