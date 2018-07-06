Роботизированная система будет проводить медосмотр в аэропорту Симферополя

Робот Симфи, который может сфотографировать пассажиров по их просьбе, а также ответить на их вопросы о новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь

Робот Симфи, который может сфотографировать пассажиров по их просьбе, а также ответить на их вопросы о новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Электронная роботизированная система введена в строй в новом терминале аэропорта Симферополь для ежедневного медицинского осмотра сотрудников, сообщила пресс-служба авиапредприятия, сообщили в аэропорту.

Сотрудники аэропорта Симферополь, которые в процессе своей деятельности отвечают за безопасность полетов, обслуживание воздушных судов и пассажиров, проходят ежедневные медицинские осмотры.

"Электронная система медицинских осмотров представляет собой аппаратный комплекс, который измеряет артериальное давление и пульс, проверяет температуру, оценивает функциональное состояние центральной нервной системы, и определяет содержание паров алкоголя. Система фиксирует все показания и на их основе принимает решение о самочувствии работника", — сообщили в аэропорту.

Медосмотр сотрудники проходят дважды в день – перед началом рабочей смены и после ее окончания. На сегодняшний день в аэропорту Симферополь установлено шесть терминалов медицинского осмотра. Нововведение позволяет исключить человеческий фактор при допуске сотрудника к рабочему месту, а также существенно сократить время, затрачиваемое на процедуру медицинского осмотра.

Ежедневно электронной системой медицинских осмотров в аэропорту пользуются порядка 500 человек. Помимо осмотра система ведет фото- и видеозапись всех данных, отчеты предоставляет руководителям отделов. Роботизация системы медицинских осмотров позволяет не только повысить безопасность и производительность труда, но и дать оценку здоровья персонала, отметили в пресс-службе аэропорта.