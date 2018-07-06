При правительстве создадут совет по проведению десятилетия детства

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Координационный совет по реализации программы десятилетия детства будет создан при правительстве России, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы создадим координационный совет при правительстве, который будет отвечать за проведение десятилетия детства. Министерство труда подготовило проект соответствующего акта правительства, который мы рассмотрим на одном из ближайших заседаний правительства, затем я дам поручения по подготовке предложения по составу такого координационного органа", — сказал Медведев на совещании по плану основных мероприятий десятилетия детства до 2020 года.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране десятилетие детства на 2018— 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.