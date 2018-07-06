В России будут внедрять систему оценки центров обработки данных

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Национальная система оценки центров обработки данных будет внедряться в России, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Конгресс, как отмечают организаторы, как международная и межотраслевая площадка обеспечивает глобальный диалог представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и диджитализации.

"Будет внедряться национальная российская система оценки центров обработки данных, продолжится развитие отечественных инфокоммуникационных спутниковых систем, которые обеспечат доступ к интернету в отдаленных районах севера нашей страны и на транспортных артериях", — сказал президент.