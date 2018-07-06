Минобороны нашло могилы более 138 тысяч павших за рубежом воинов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минобороны России нашло могилы более 138 тысяч павших за рубежом воинов, а также выявило 126 ранее неизвестных захоронений, заявил замглавы МО РФ Павел Попов, выступая в Совете Федерации.

"С начала деятельности представительств установлено 138 154 ранее неизвестных имен захороненных и считавшихся пропавшими без вести. Выявлены 126 ранее неизвестных воинских захоронений, совместно с посольствами обеспечено проведение ремонтно-восстановительных работ на 1707 объектах", — сказал Попов.

Как пояснил замминистра, представительства Минобороны по ведению военно-мемориальной работы работают в составе посольств в восьми странах: Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Китае и США. При этом российские воинские захоронения находятся в 53 иностранных государствах, с 16 из них заключены межправительственные соглашения по уходу за могилами.