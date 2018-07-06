В Минздраве назвали максимальную продолжительность жизни человека

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Максимальная продолжительность жизни человека составляет приблизительно 120 лет, заявила в интервью РИА Новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Максимальная продолжительность жизни составляет приблизительно 120 лет. Ведется множество исследований по изучению механизмов старения. Этим занимаются, в том числе, ученые нашего центра. Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент. И наша задача сделать эти способы продления жизни широкодоступными", — сказала она.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 13.00 мск.