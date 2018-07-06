МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Совет Федерации предлагает инициировать признание победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах мира — всемирным мемориалом Второй Мировой войны, это необходимо для их сохранения в условиях "варварского осквернения и незаконного демонтажа", заявил первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров.

"В Совете Федерации считают возможным инициировать признание победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах мира — всемирным мемориалом Второй мировой войны", — сказал он на заседании президиума Совета законодателей, где, в частности, обсуждается сохранение и поддержание находящихся за рубежом российских воинских захоронений и мест погребения.

По словам сенатора, такие меры необходимы в сложившейся ситуации, в том числе, в странах Прибалтики и на Украине, которую можно считать "абсолютно неприемлемой".

"Особую тревогу вызывает происходящие в целом ряде стран случаи варварского осквернения и незаконного демонтажа советских мемориалов и памятных знаков", — сказал Фёдоров.

Другим важным шагом, заявил первый вице-спикер, должно стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом.

Как отметил сенатор, в целом ряде стран грубо попираются не только нормы законодательства и межправительственных соглашений, но и нравственные заповеди, причём причины вандализма зачастую кроются в попустительстве местных властей.

"Необходимы дополнительные меры, которые могли бы акцентировать внимание международного сообщества на противоправных действиях стран, пытающихся переписать историю", — заявил Фёдоров.

Он напомнил, что в прошлом году, выступая в парламенте Сербии, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность совместного обращения в ООН, ЮНЕСКО и другие авторитетные международные структуры по этой проблематике.