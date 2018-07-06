Голикова рассказала о дефиците региональных программ по медпомощи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дефицит территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2018 году составил почти 66 миллиардов рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами.

"Как вы знаете, на сегодняшний день в отдельных регионах страны есть проблемы как с ее (программы госгарантий обязательной медицинской помощи – ред.) содержательным формированием, так и с финансовым обеспечением… Сегодня дефицит территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи составляет по 2018 году 65,9 миллиарда рублей", — сказала Голикова на совещании по нацпроектам.

Вице-премьер рассказала, что в 2018 году 44 региона установили в территориальных программах подушевые нормативы финансирования медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема данной медицинской помощи ниже средних федеральных нормативов.

Так, по ее словам, при утвержденном правительством среднем федеральном подушевом нормативе в 3,5 тысячи рублей за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета, в нарушение законодательства в размере менее 1,6 тысячи рублей подушевые нормативы отмечены в республиках Марий Эл, Дагестан, Ингушетия, Астраханской, Калининградской и Тамбовской областях. Наименьший размер подушевого норматива в Республике Марий Эл – 983,2 рубля.