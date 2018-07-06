Айсен Николаев: Якутии нужно как можно больше крытых конькобежных стадионов

ЯКУТСК, 6 июл — РИА Новости. Якутия примет меры по развитию конькобежного спорта, заявил врио главы региона Айсен Николаев на встрече с главой Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым и шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Стороны обсудили вопросы по развитию конькобежного спорта в Якутии. В настоящее время правительство Якутии ведет переговоры с "Газпромом" по строительству трех спортивных объектов. Комплексы с бассейном и крытым катком планируют возвести в Чульмане, Алдане и Якутске. Начало строительства запланировано в 2019 году.

"Визит таких известных спортсменов, как Виктор Ан, способствует не только развитию шорт-трека, но и спорта в целом, приобщению молодежи к здоровому образу жизни. В Якутии семь месяцев в году на улице холодно, нам нужно как можно больше крытых стадионов. Тем более, теперь у нас налажено взаимодействие с таким выдающимся спортсменом и федерацией конькобежного спорта России", — сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что Ан провел в Якутске мастер-классы для конькобежцев и семинары для тренеров.

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