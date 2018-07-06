Правительство выделит почти 800 млрд рублей на нацпроект по образованию

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство РФ планирует выделить почти 800 миллиардов рублей на финансирование шестилетнего национального проекта по образованию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами в пятницу.

"В части проекта по образованию предполагается выделить почти 800 миллиардов рублей", — заявила Голикова.

По ее словам, проект должен включать как создание новых мест в школах и закупку оборудования, так и совершенствование системы обучения в школах, колледжах и вузах.