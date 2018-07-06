В Казани ребенка назвали в честь Лионеля Месси

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости. Родители в Казани назвали ребёнка на минувшей неделе Лионелем в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси, сообщает мэрия Казани.

"В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси – Лионель. Среди других редких имен, которыми родители назвали своих малышей, – Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Юлия, Альберт, Милан, Зиннур, Ильина", — сообщается на сайте мэрии.

Знаменитый футболист в составе сборной Аргентины на прошлой неделе побывал в столице Татарстана – на стадионе "Казань Арена" его команда сыграла в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Франции.

Всего за прошедшую неделю (с 28 июня по 4 июля), по данным мэрии, в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 396 детей: 232 мальчика и 164 девочки. Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 44 года, самого юного отца – 18 лет, самого зрелого – 49 лет. Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария.

За неделю в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 197 пары. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 19 лет. Возраст самого взрослого жениха – 68 лет, самой взрослой невесты – 55 лет.