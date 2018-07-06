В России в три раза увеличится тариф на оказание онкологической помощи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) пополнится средствами для увеличения тарифа на оказание онкологической помощи. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного национальным проектам.

Тариф вырастет в три раза — с 320 тысяч до 956 тысяч рублей, уточнила она. Это станет возможно за счет межбюджетного трансферта.

Ранее Владимир Путин во время "прямой линии" отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.

Тариф на онкопомощь

В системе обязательного медицинского страхования специализированная медицинская помощь по профилю "онкология", включая проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, в том числе операции.

"Структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется", — рассказали ранее в Фонде ОМС.