Спасатели на Камчатке не нашли разрушенных зданий после землетрясения

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Спасатели завершили обследование зданий на Камчатке, где жители почувствовали землетрясение магнитудой 5,7, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Региональные главки МЧС РФ ранее сообщали, что жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел 04.40 мск. По данным сейсмостанции "Петропавловск", угрозы возникновения цунами нет.

"В Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, где ощущалось землетрясение, произошедшее днем 6 июля, оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями был произведен осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", — говорится в сообщении.