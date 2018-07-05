В Пензе открылся медицинский центр для пожилых людей

САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Гериатрический центр для оказания медицинской помощи людям пожилого возраста открылся на базе госпиталя ветеранов войн в Пензе, сообщило в четверг областное правительство.

"Прием ведут три специалиста: врач-гериатр и два невролога-паркинсонолога… Прием пациентов старшей возрастной группы в центре длится 45 минут. За это время врачи проводят тестирование, оценивая уровень физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что после прохождения обучения, которое закончится до конца текущего года, в центре будут работать 13 специалистов. Основным контингентом центра являются пожилые люди, имеющие множество различных хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и признаками старческой астении.

По данным областного минздрава, в ходе прохождения диспансеризации пожилые люди с признаками старческой астении будут направляться врачом общей практики или неврологом из поликлиники по месту жительства в областной гериатрический центр, где узкие специалисты будут учить своих пациентов жить правильно и с удовольствием.

В ведомстве отметили, что наступление заболеваний, сопровождающих старость, таких как болезни Альцгеймера или Паркинсона, можно "отодвинуть", если вовремя увидеть тревожные симптомы и принять меры, в чем и будут помогать врачи областного гериатрического центра.

"Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний, в том числе и связанных с возрастом", — цитирует слова главного специалиста-гериатра Пензенской области Елены Гринчук минздрав региона.