Рабочая группа начнет обсуждать пенсионное законодательство после 19 июля

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рабочая группа по обсуждению и подготовке предложений по вопросам изменений в пенсионном законодательстве формируется и начнет работу на площадке Госдумы после того, как правительственный проект пройдет первое чтение в Госдуме, то есть после 19 июля, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Сергей Востерцов.

"Рабочая группа начнёт работать после 19 числа, потому что сейчас обсуждать – пока еще нет точки опоры, то есть предмета обсуждения, пока проект не прошел первое чтение. Сейчас пока собирается просто пул предложений", — сказал Вострецов, который и был инициатором создания группы.

По его словам, предложения по проекту принимают профильный комитет Госдумы по социальной политике, фракция "Единая Россия", идеи поступают от общественных организаций, а также региональных властей.

"Основная борьба развернется между первым и вторым чтением. Группа будет работать до конца сентября", — отметил Вострецов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.