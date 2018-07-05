Новый терминал аэропорта Симферополя выходит на пиковую мощность

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Новый терминал международного аэропорта в Симферополе в июле выйдет на пиковую мощность и будет обслуживать около 30 тысяч пассажиров в сутки, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"В июле новый терминал аэропорта Симферополь выйдет на пиковую мощность и будет обслуживать около 30 тысяч пассажиров в сутки", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, с начала года аэропорт обслужил более 1,8 миллионов пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом новый терминальный комплекс чуть более чем за два месяца обслужил уже более одного миллиона пассажиров.

"Аэропорт Симферополь соединяет Крым с материковой частью России более чем по 60 направлениям. Полеты из аэропорта выполняют 17 авиакомпаний", — подчеркнул Черняк.

Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за два года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства.