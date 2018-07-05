Закон может закрепить право обоих многодетных родителей на льготный проезд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Право обоих многодетных родителей на ряд льгот, в том числе на право бесплатного проезда в транспорте, может быть закреплено в федеральном законе, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Сегодня в ряде субъектов РФ правом бесплатного проезда в транспорте может воспользоваться лишь один родитель в многодетной семье, поскольку удостоверение, дающее право на льготы, выдается одно на семью.

"Эта тема (льгот для многодетных) давно не дает нам покоя. Не только про Московскую область говорим, не только про Москву, но и про ряд субъектов, которые в таком же формате установили льготы: на одного (многодетного) родителя. Не только на проезд, но и вообще на одного родителя, удостоверение на одного родителя и нестандартизированного образца по всей стране… Поэтому этот пункт отдельно внесен в проект закона о многодетных семьях, который сегодня обсуждается на площадке Совета Федерации", — сказала Кузнецова в четверг журналистам.

Она добавила, что в законопроекте предусмотрена и "стандартизация удостоверений, и чтобы они выдавались и папе, и маме, и чтобы было право папы и мамы на реализацию своей льготы, на ее использование".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли решение об организации бесплатного проезда в поездах пригородного железнодорожного сообщения для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и Московской области с 1 августа. Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов.