Депутат призвал обсудить с экспертами вопрос о наказании за репосты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Изменения законодательства, касающиеся декриминализации ответственности за репосты в интернете, следует обсудить с экспертным сообществом, необходимость пересмотра соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ назрела, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Необходимость пересмотра данной статьи Уголовного кодекса (статья 282 УК РФ. — Прим. ред.), разумеется, является назревшей необходимостью, учитывая определенные перегибы правоприменительной практики", — заявил РИА Новости Левин.

При этом он напомнил о постановлении пленума Верховного суда России от 28 июня 2011 года, в котором указывается, что "в случаях репоста направленность действий пользователя определяется с учетом выражения этим гражданином отношения к перепечатываемым материалам".

Глава думского комитета также считает, что следует с осторожностью подойти к вопросу декриминализации, поскольку запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, напрямую прописан в статье 29 Конституции Российской Федерации.

Левин подчеркнул, что отсутствие ответственности для физических лиц может создать почву для злоупотребления свободой слова и свободой распространения информации. "Что можно видеть на примерах намеренного распространения фейковых новостей группами пользователей, формально не связанных друг с другом официальными отношениями", — отметил депутат.

"Изменения законодательства в этой области следует вынести на обсуждение экспертного сообщества, учитывая то, что такое поручение ранее было дано президентом России Владимиром Путиным Общероссийскому народному фронту", — заключил Левин.

Ранее Путин предложил Генпрокуратуре и ОНФ проанализировать использование понятия "экстремистское сообщество". Доклад о выполнении должен быть представлен до 15 сентября 2018 года.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.

Замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк в среду сообщил, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддерживает проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.