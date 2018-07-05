Из Приэльбрусья после подтопления трассы выехали почти 80 туристов

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Около 80 туристов, которые утром в четверг не могли выехать из Приэльбрусья из-за подтопления дороги в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, покинули район подтопления, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где проживают 1493 человека. На территории Эльбрусского района был введен режим ЧС. Позже в связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии. К 13.00 мск движение по поврежденным участкам автодороги было восстановлено в реверсивном режиме, а затем обеспечено в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Эльбрусский спасотряд обратились 73 туриста, в том числе 33 иностранца, которые сегодня планировали выехать в Минеральные Воды или Нальчик, чтобы оттуда отправиться домой.

"Почти 80 человек уже уехали после того, как дорога была открыта. Кто-то воспользовался транспортом, который предоставила местная администрация, кто-то – услугами частников. Сейчас транспорта ожидают еще 10 человек", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, сейчас на различных маршрутах в горах в Приэльбрусье зарегистрировано 56 туристических групп общей численностью 625 человек. Со всеми из них налажена связь, в настоящее время никакой угрозы для них нет.