В СФ не возражают против увеличения числа единиц оружия на руках у россиян

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Предложение об увеличении в два раза числа единиц оружия, которым может владеть гражданин, можно поддержать, к росту преступности в стране это не приведет, считает член комитета Совет Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

По данным газеты "Коммерсант" , концерн "Калашников" разработал поправки в закон "Об оружии", согласно которым количество единиц оружия, которым можно владеть, будет увеличено с пяти до 10.

"Это предложение можно реализовать, в нем нет ничего плохого. Есть люди, которые увлекаются коллекционированием, это их право", — сказал Александров РИА Новости.

По мнению сенатора, такая мера не приведет к росту преступности в стране.

"Рост преступности эта инициатива не вызовет, потому что в этом плане нет разницы", — заявил он.