Двадцать туляков пройдут службу в научно-производственной роте

ТУЛА, 5 июля — РИА Новости. Впервые 20 новобранцев из Тульской области пройдут службу в новом подразделении Российской армии — научно-производственной роте (НПР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

В пресс-службе напомнили, что первые научно-производственные роты были созданы в качестве эксперимента в 2016 году в Тамбове и Севастополе на базе предприятий АО "ТЗ "Ревтруд" и ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" Министерства обороны РФ. В Тульской области НПР появилась по инициативе главы региона на базе Тульской военно-воздушной дивизии в партнерстве с НПО "СПЛАВ" и ОАО "КБП". Региону в 2018 году выделяется квота на формирование научно-производственной роты в составе 48 человек.

В составе роты — молодые люди разных квалификаций, в том числе представители династий прославленных тульских оружейников, а также те, кто проходил обучение по целевым контрактам. Подразделение разместится в 36-м военном городке 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

"Тульская область вошла в число пяти регионов, где сформированы научно-производственные роты. Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях", — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии проводов.

По его словам, что для ребят это отличная возможность совмещать воинскую службу с работой на главных оборонных предприятиях города — Конструкторском бюро приборостроения (КБП) и "СПЛАВ".

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