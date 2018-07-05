В колонию к Сенцову на свидание приехала сестра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК/КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Олег Сенцов, осужденный за организацию терактов в Крыму, в четверг встретился в рамках краткосрочного свидания в колонии со своей двоюродной сестрой, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.
В свою очередь, сама Кочнева рассказала о первой за четыре года встрече с братом в эфире украинского телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").
Сенцов, голодовка которого в колонии длится уже более месяца, был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
По ее словам, Сенцов смотрит телевизор, читает газеты и пишет сценарий к фильму. Москалькова также сообщила, что его содержат в колонии в больничной палате площадью около 16 квадратных метров с двумя окнами без решеток, форточки которых открываются.