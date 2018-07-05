В КБР восстановили движение по подтопленной дороге в обоих направлениях

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Специалисты восстановили движение по подтопленной дороге в Приэльбрусье в обоих направлениях, реверсивное движение организовано лишь на двух участках трассы, сообщает Упрдор "Кавказ".

Около 7.00 мск в четверг в результате обильных осадков поднялся уровень реки Баксан. В результате были подтоплены 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными оказались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли, где проживают 1493 человека. На территории Эльбрусского района был введен режим ЧС. Позже в связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии. К 13.00 мск движение по поврежденным участкам автодороги было восстановлено в реверсивном режиме.

"Движение на участке трассы Прохладный-Баксан-Азау возле города Тырныауз, попавшем в зону подтопления, обеспечено в обоих направлениях. На двух участках движение транспорта организовано в реверсивном режиме", — говорится в сообщении.

Последствия разлива реки продолжают ликвидировать 17 единиц дорожной спецтехники и ремонтные бригады общей численностью 25 человек.

"Работы сосредоточены на девяти наиболее пострадавших от размыва отрезках трассы. В настоящее время дорожники укрепляют откосы и обочины крупными валунами и железобетонными конструкциями для отвода воды от проезжей части", — уточняет Упрдор "Кавказ".