Госдума запросит информацию о мерах по предотвращению недолива на АЗС

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума поручила комитету по энергетике запросить в Минэнерго и Роспотребнадзоре информацию о планируемых мероприятиях и механизмах, направленных на устранение возможности недолива топлива на АЗС при реализации потребителю, следует из протокольного поручения ГД.

Депутатов также интересует наличие нормативов, устанавливающих методику определения фактически залитого топлива в бак автомобиля, и количество и результаты проведенных за последние три года проверок АЗС в части качества и количества реализуемого топлива, как по регионам, так и в целом по РФ.

В поручении отмечается, что на сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует аттестованная методика определения фактически залитого топлива в бак. Также отсутствует постоянная система контроля за защитой прав потребителей при заправке автомобиля. "Это позволяет АЗС практически безнаказанно увеличивать фактическую стоимость топлива за счет уменьшения продаваемого конечному потребителю объема", — считают инициаторы поручения, депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Андрей Свинцов, Ярослав Нилов и Александр Курдюмов.

Они обратили внимание, что в связи с участившимися жалобами автовладельцев на недобросовестность АЗС Федерацией автомобилистов России (ФАР) был проведен мониторинг фактически залитого в бак топлива на 34 АЗС в 13 субъектах. В результате мониторинга, недолив (расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом) выявлен на 76% АЗС.

Средний недолив по выборке составил 5,05%. Помимо количества продаваемого топлива, ФАР было проверено и его качество. В результате лабораторных исследований выявлено, что топливо АИ-95 не соответствует требованиям технического регламента по химическому составу.

"Недолив топлива – это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции", — считают инициаторы поручения. По данным Росстата, в январе-мае этого года рост цен на бензин составил 7,2%.