В Подмосковье ввели штрафы за незаконное усыпление бездомных животных

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Московская областная дума на заседании в четверг приняла в трех чтениях поправки в административный кодекс региона, предусматривающие штрафы за незаконное усыпление бездомных животных.

Ранее сообщалось, что, по мнению законодателей, такие меры помогут отпугнуть недобросовестные компании по отлову бездомных животных.

Действующее законодательство разрешает усыплять безнадзорных животных только в том случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Однако компании, стремясь заработать с минимумом затрат, просто убивают пойманных зверей. Между тем во многих муниципалитетах Подмосковья уже установлены правила отлова и содержания безнадзорных животных, другие муниципальные образования их только разрабатывают. Скоро они появятся везде в области и будут обязательны к исполнению для любых компаний, специализирующихся в этой сфере, пояснили в пресс-службе.

Например, компания должна будет привить пойманное животное, чипировать, стерилизовать и отправить на передержку на установленное муниципалитетом число дней. За нарушение этих правил Мособлдума может ввести административный штраф для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, штраф будет распространяться и на те случаи, когда здоровью животных ничего не угрожает, но возникает опасность для жителей: бывают случаи, когда недобросовестные исполнители ловят собак в одном районе и выпускают их в другом, "закрывая" тем самым документы и формально исполняя договор. Животные при этом не страдают, но есть риск для детей и граждан, уточнили в пресс-службе.

Штрафы также распространятся на должностных лиц, которые не исполняют установленные требования по отлову и содержанию безнадзорных животных. Для них он составит от 10 до 15 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.