В Подмосковье ввели штрафы за незаконное усыпление бездомных животных

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Московская областная дума на заседании в четверг приняла в трех чтениях поправки в административный кодекс региона, предусматривающие штрафы за незаконное усыпление бездомных животных.
Действующее законодательство разрешает усыплять безнадзорных животных только в том случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Однако компании, стремясь заработать с минимумом затрат, просто убивают пойманных зверей. Между тем во многих муниципалитетах Подмосковья уже установлены правила отлова и содержания безнадзорных животных, другие муниципальные образования их только разрабатывают. Скоро они появятся везде в области и будут обязательны к исполнению для любых компаний, специализирующихся в этой сфере, пояснили в пресс-службе.
Например, компания должна будет привить пойманное животное, чипировать, стерилизовать и отправить на передержку на установленное муниципалитетом число дней. За нарушение этих правил Мособлдума может ввести административный штраф для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Штрафы также распространятся на должностных лиц, которые не исполняют установленные требования по отлову и содержанию безнадзорных животных. Для них он составит от 10 до 15 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.