ГД приняла в I чтении проект о госпошлине за регистрацию юрлиц

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обнулении с 1 января 2019 года госпошлины за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае подачи необходимых документов в электронном виде.

В настоящее время госпошлина за госрегистрацию юрлица составляет 4 тысячи рублей, индивидуального предпринимателя — 800 рублей, за реорганизацию и ликвидацию юрлица — 800 рублей, за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя — 160 рублей.

Обнуление пошлины на электронную регистрацию будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением данных действий в электронной форме. Это сократит издержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на открытие малого и среднего бизнеса и будет способствовать вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность, считает правительство РФ, внесшее законопроект.